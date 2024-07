Abdullah spreekt in VS met Jeff Bezos en andere CEO’s

Tijdens het Sun Valley Economic Forum in de Amerikaanse staat Idaho heeft de Jordaanse koning Abdullah met CEO’s van verschillende grote multinationals gesproken. Zo had de 62-jarige vorst ontmoetingen met Amazon-topman Jeff Bezos, Walmart CEO Doug McMillon en sprak hij met Sony-topman Kenichiro Yoshida, meldt het hof in een verklaring.

Abdullah bezocht het evenement met het oog op de investeringen die zijn land doet, om “het ondernemingsklimaat in Jordanië te verbeteren”. Het Sun Valley Economic Forum wordt sinds 1983 jaarlijks gehouden en geldt als belangrijk netwerkevenement voor tech-, media- en entertainmentbedrijven.

De komende dagen verblijft de vorst in Salt Lake City. Daar spreekt hij het tijdens de National Governors Association 2024 Summer Meeting met gouverneurs van zowel de Democratische als de Republikeinse partij, over onder meer de situatie in de Gazastrook.

In een verklaring staat dat Abdullah naast “het bespreken van het belang van een staakt-het-vuren in de Gazaoorlog”, het ook zal hebben over hoe de economische samenwerking met de VS gestimuleerd kan worden.