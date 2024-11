Abdullah spreekt met sjeik VAE over einde oorlogen Midden-Oosten

De Jordaanse koning Abdullah sprak donderdag met de leider van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) over “de Arabische inspanningen” om de oorlogen in Gaza en Libanon te beëindigen. Dat meldt het hof op X. In het telefoongesprek met sjeik Mohammed bin Zayed al-Nahyan blikte de 62-jarige royal terug op de top hierover van afgelopen week in de Saudische hoofdstad Riyad.

Daar spraken leiders en afgevaardigden van Arabische en islamitische landen maandag over de spanningen in het Midden-Oosten, en hoe toegewerkt kan worden naar een tweestatenoplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Met de leider van de VAE sprak Abdullah af verder te werken aan de hand van “de behaalde resultaten tijdens de top in Riyad, om zo de rust in de regio te herstellen en de humanitaire hulp in Gaza op te schalen”.

Tot welke concrete actiepunten de beide leiders zijn gekomen, is niet bekendgemaakt.