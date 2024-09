Abdullah stuurt hulpvlucht naar Libanon na explosie piepers

Koning Abdullah van Jordanië heeft woensdag aan de Jordaanse luchtmacht opdracht gegeven een hulpvlucht uit te voeren naar Libanon. Het zou gaan om medische noodhulp aan gewonden na de explosies van piepers een dag eerder, melden media in het land.

Ziekenhuizen in Libanon raakten dinsdag overspoeld na de explosie van duizenden piepers, communicatieapparatuur die leden van Hezbollah gebruiken. Sindsdien zijn zeker twaalf mensen omgekomen en 3000 gewonden gevallen. Behalve medische noodhulp worden er in samenwerking met de Jordan Hashemite Charity Organization ook voedselpakketten verstrekt, staat in een verklaring van de hulporganisatie.

Woensdagmiddag werd bekend dat na de explosies van een dag eerder, er uit hoofdstad Beiroet ook meldingen komen van ontploffingen van walkietalkies. Volgens persbureau Reuters zouden die onder meer hebben plaatsgevonden tijdens begrafenissen van Hezbollah-leden die door die explosies zijn omgekomen. Het Libanese ministerie van Volksgezondheid telt tot nu toe meer dan honderd gewonden.