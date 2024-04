Abdullah uit bij Meloni zorgen om onrust in Midden-Oosten

De Jordaanse koning Abdullah heeft maandagavond, naar aanleiding van het recent opgelaaide geweld tussen Iran en Israël, bij de Italiaanse premier Giorgia Meloni zijn zorgen geuit over de huidige veiligheidssituatie in het Midden-Oosten. Ook herhaalde de 62-jarige vorst in het telefoongesprek zijn eerdere oproep voor “een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren van de oorlog in de Gazastrook”, meldt het hof op X.

Verder pleitte Abdullah voor “het vergroten van de stroom humanitaire hulp” naar de belegerde enclave en waarschuwde hij haar voor de gevolgen van het steeds oplaaiende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de bezette Westelijke Jordaanoever. In het gesprek bedankte Abdullah ook Meloni voor “de inspanningen van Italië” als het gaat om het bereiken van vrede in het Israëlisch-Palestijnse conflict, staat in een verklaring.

Net zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk was ook de Jordaanse luchtmacht in de nacht van zaterdag op zondag betrokken bij het onderscheppen van projectielen in het eigen luchtruim. Tijdens de grootschalige aanval van Iran werden zo’n driehonderd raketten en drones, deels via Syrië en Jordanië, afgevuurd op Israël.