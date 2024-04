Irene Moors had ooit ‘date’ met Willem-Alexander

Irene Moors is ooit op “date” geweest met koning Willem-Alexander. Op Instagram feliciteert de presentatrice de koning met zijn 57e verjaardag. Daarbij deelt ze een aantal foto’s uit 1994 waarop zij en Willem-Alexander, toen nog prins, samen staan.

“Deze foto is gemaakt door Joop van Tellingen op de première van de Disney-tekenfilm The Lion King. Hij had toen nog geen verkering”, schrijft de 56-jarige Moors. Voor het programma Telekids probeerde ze zo dicht mogelijk bij Willem-Alexander in de buurt te komen. “Dat lukte. Ik stond zelfs naast hem getuige deze foto. Bloednerveus deed ik mijn presentatie over mijn zogenaamd ‘spannende’ date.”

Moors had echter niet door dat Willem-Alexander achter haar stond en alles hoorde. Op de foto’s is te zien dat hij lachend naar de presentatrice kijkt. “Het had zomaar anders kunnen lopen…”, besluit ze.