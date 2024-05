Máxima tegen slachtoffers huiselijk geweld: u bent zo veel waard

Koningin Máxima is woensdag in gesprek gegaan met vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld. In het Oranje Huis in Almere, een opvanghuis voor vrouwen, hoorde de koningin de verhalen van de slachtoffers. “U komt uit een situatie waar u voor die andere persoon blijkbaar niks waard was, maar u bent zo veel waard”, sprak de koningin een aantal vrouwen toe.

Máxima sprak in het Oranje Huis met Rachel, die er nu acht maanden woont. Blijf Groep, de organisatie achter het huis, biedt ambulante zorg, maar ook woningen voor de vrouwen die dat nodig hebben. Rachel had zo’n dertig jaar te maken met huiselijk geweld. “Het was een hele grote stap om naar dit huis te gaan, maar ik ben nu al zo gegroeid”, vertelde ze aan de koningin. Rachel durfde en kon door financiële afhankelijkheid lange tijd de stap niet nemen, “maar genoeg is genoeg”. Haar ex-man heeft zichzelf daarna van het leven beroofd, vertelde Rachel, die daarop brak en haar excuses aanbood aan de koningin. “U heeft zo veel meegemaakt, ik vind het een wonder dat u überhaupt kan spreken. Ik vind u heel moedig”, stelde de koningin haar gerust.

In het huis wordt Rachel geholpen met allerlei zaken, van financiën tot therapie en het vinden van vrijwilligerswerk. Werken kan ze door een hersenbloeding niet meer. De koningin vraagt zich af of Rachel nog dromen voor de toekomst heeft. “Een eigen huisje. En gelukkig worden”, zei Rachel daarop, waarbij ze ook wilde toevoegen dat ze hoopt dat andere vrouwen in zo’n situatie ook hulp zoeken. “Er is hulp, vraag erom.” De koningin antwoordde: “en dat heeft u heel goed gedaan.”

Wachtlijsten

De koningin sprak verder met hulpverleners binnen het Oranje Huis. Ze was benieuwd hoe de organisatie bijvoorbeeld omgaat met de lange wachtlijsten van de GGZ. “We zijn daar machteloos in”, zei een van de zorgverleners. “We zien nu ook steeds meer casussen van huiselijk geweld door die lange wachtlijsten.” Ook ervaringsdeskundigen spelen een rol in het huis. “Ik praat uit gevoel, ik weet hoe het is om een aangifte te doen die ik niet durf te doen”, vertelde één van hen.

De hulpverleners helpen ieder op een ander terrein: sommigen aan de juridische kant, sommigen aan de veiligheid en anderen weer bij de praktische zaken als het aanvragen van een OV-kaart. Ze zijn blij dat de cliënten meer rust in hun hoofd ervaren wanneer ze in het huis zijn, iets wat bewoonster Rachel beaamde. Ze is blij dat het geweld geen dagelijkse plek meer inneemt in haar hoofd. “En wat doet u met die ruimte in uw hoofd?”, vroeg de koningin daarom. Rachel lachend: “Me vervelen”.