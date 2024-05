Willem-Alexander en Rutte ontvangen president Namibië

Koning Willem-Alexander en demissionair premier Mark Rutte ontvangen komende maandag president Nangolo Mbumba van de Republiek Namibië in Den Haag. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag.

De koning ontvangt de president op Paleis Noordeinde, Rutte ontvangt Mbumba op het Binnenhof voor een ontmoeting. De leiders bespreken dan de bilaterale en economische banden tussen de twee landen en de samenwerking op het gebied van groene waterstof.

Mbumba ontving afgelopen maand nog de Belgische koning Filip op het presidentieel paleis in de Namibische hoofdstad Windhoek. Filip bracht een meerdaags bezoek aan het Afrikaanse land. Dat stond in het teken van de samenwerking tussen de landen op het gebied van de duurzame energietransitie. Ook toen is gesproken over groene waterstof.