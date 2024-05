Harry en Charles zien elkaar niet bij bezoek prins aan VK

Prins Harry spreekt niet met zijn vader Charles af tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk voor het 10-jarig jubileum van de Invictus Games. Dat melden diverse Britse media.

Een woordvoerder van de hertog van Sussex laat woensdag weten dat een ontmoeting deze week “niet mogelijk is” door het volle programma van koning Charles. “De hertog heeft natuurlijk begrip voor zijn vaders agenda met verplichtingen en diverse andere prioriteiten en hoopt hem snel te zien.” The Telegraph meldde eerder al dat koning Charles het naar verwachting te druk zou hebben met andere verplichtingen.

De Britse koning is woensdag naar verwachting bij het eerste tuinfeest van het jaar op Buckingham Palace en heeft zijn wekelijkse ontmoeting met premier Rishi Sunak. Charles bracht vorige week voor het eerst weer een werkbezoek sinds in februari kanker bij hem werd vastgesteld. De koning sprak met andere kankerpatiënten in het University College Hospital Macmillan Cancer Centre in Londen.

Harry is vanuit de Verenigde Staten naar het Verenigd Koninkrijk gevlogen om het 10-jarig bestaan van The Invictus Games Foundation te vieren. Zijn vrouw Meghan, zoon Archie en dochter Lilibet zijn nog in de VS. Het jubileum wordt onder meer gevierd met een dienst in de St Paul’s Cathedral in Londen woensdag. Het internationale sportevenement is bedoeld voor militairen en veteranen die tijdens hun diensttijd psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt.