Regisseur Ridley Scott krijgt ridder-grootkruis van prins William

Regisseur Ridley Scott kreeg woensdag uit handen van prins William op Windsor Castle het ridder-grootkruis uitgereikt. De 86-jarige Scott werd zo bedankt voor zijn werk voor de Britse filmindustrie.

Scott is onder meer bekend van films als Gladiator, Blade Runner en Alien. De filmmaker werd in 2003 al geridderd door toenmalig koningin Elizabeth. Haar zoon koning Charles heeft Scott nu dus het ridder-grootkruis toegekend. Dit is de hoogste Britse onderscheiding die iemand kan krijgen.

Bij de uitreiking woensdag werden naast Scott nog meer mensen erkend voor hun werk. Zo werd keepster Mary Earps en oud-doelman Peter Shilton geridderd, en kreeg ook voormalig rugbyer Bill Beaumont net als Scott het ridder-grootkruis omgehangen.