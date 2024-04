Burgemeester Emmen: Koningsdag is goed verlopen

Koningsdag in Emmen is goed verlopen, zegt burgemeester Eric van Oosterhout enkele uren nadat zijn gemeente de koning en zijn gezin had uitgezwaaid. “De koninklijke familie was volgens mij oprecht verwonderd over hoe mooi het hier is, hoe fijn het hier is en hoe relaxed de bevolking is”, aldus Van Oosterhout.

Aan het eind van het bezoek zei koning Willem-Alexander in een toespraak dat er niks klopte van de lijstjes en peilingen. “Hij had het over één lijstje waar we op een of andere manier onderaan staan”, aldus Van Oosterhout, verwijzend naar het lijstje van aantrekkelijkste gemeentes. Na afloop sprak de burgemeester daar nog over met de koning. “De koning zei dat hij daar weinig van snapte.”

Volgens de burgemeester heeft Koningsdag geholpen om Emmen op de kaart te zetten, door de ontspannenheid van de bevolking en door ‘naoberschap’ te laten zien. “Als we dat over hebben kunnen dragen, niet alleen aan de koninklijke familie, maar ook aan al die kijkers op tv, dan kun je zien dat zo’n Koningsdag enorm helpt om Emmen in de etalage te zetten.”

Tijdens het koninklijke bezoek was er veel politie op de been in Emmen. De burgemeester zegt dat er bij de organisatie rekening is gehouden met “heel veel verschillende soorten scenario’s”. “Dat maakt het ook wel heel spannend”, omdat de “beveiliging echt heel goed moest zijn”, aldus Van Oosterhout. “De politie is daar heel goed op geprepareerd, en dat zie je ook wel terug in de aantallen.”