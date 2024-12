Advocaat Marius Borg Høiby: na vrijlating direct laten behandelen

Marius Borg Høiby (27), de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, heeft zich na zijn vrijlating meteen gemeld in een kliniek. Dat zegt zijn advocaat Øyvind Bratlien tegen Noorse media. De krant Aftenposten schrijft dat Høiby zich laat behandelen voor problemen met alcohol en drugs.

“Høiby is vastbesloten om zijn behandeling voort te zetten, ook al is dat uitdagend”, aldus Bratlien. Eerder gaf Høiby al toe dat hij onder meer last heeft van psychotische stoornissen en dat hij onder invloed van drank en drugs zijn toenmalige vriendin mishandelde.

De zoon van Mette-Marit zat een week in hechtenis nadat hij op 18 november was gearresteerd. Hij wordt verdacht van twee verkrachtingen van vrouwen die niet in staat waren zich te verzetten. Eerder werd Høiby al beschuldigd van meerdere gevallen van fysieke en psychische mishandeling.