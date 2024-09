Albert onthult in Rome gedenkplaten voor oude prins van Monaco

Prins Albert van Monaco heeft tijdens zijn bezoek aan Rome vrijdag onder meer een gedenkplaat onthuld ter ere van prins Louis I van Monaco. Het prinsdom deelt zaterdag op Instagram een verslag en een reeks foto’s van de dag.

Albert begon de dag met de inhuldiging van het nieuwe administratieve gebouw van de ambassade van Monaco in Italië. Hierna volgde een ontmoeting met leden van het Italiaanse parlement. Vervolgens ging de prins naar de San Luigi dei Francesi, de kerk van de Franse gemeenschap in Italië. Hier werd in 1701 prins Louis I van Monaco begraven, die daarvoor ambassadeur was van de Franse koning bij de Heilige Stoel. Albert onthulde ter ere van hem een gedenkplaat bij de kerk.

Ook bij het Palazzo Corsini onthulde Albert een gedenkplaat ter ere van Louis. De Monegaskische vorst woonde daar van 1699 tot zijn dood twee jaar later. Ook koningin Christine van Zweden heeft twee eeuwen later in het paleis gewoond. Tegenwoordig is er een deel van de nationale kunstcollectie van Italië te vinden, waaronder een schilderij uit de collectie van prins Jacques I van Monaco. Het doek in kwestie werd voor de gelegenheid aan Albert overhandigd.

Verder bracht Albert vrijdag een bezoek aan onder meer Villa Farnesina en vond er in de avond een gala plaats in het Palazzo Colonna. Hier werd een diner georganiseerd ter ere van de vijftiende verjaardag van de Italiaanse tak van de Prins Albert II Stichting. Deze door Albert opgezette organisatie zet zich in voor een nieuwe relatie met de natuur en de innovaties die deze verandering kunnen beïnvloeden te promoten.