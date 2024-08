Alexia na jaar weer terug naar Verenigd Koninkrijk

Met haar keuze voor een studie in Londen keert prinses Alexia na een jaar afwezigheid weer terug in het Verenigd Koninkrijk. De tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima bracht tussen 2021 en 2023 twee jaar door in Wales op het United World College of the Atlantic.

In St Donats maakte Alexia haar middelbare school af en behaalde ze haar Internationaal Baccalaureaat. Daarmee trad ze in de voetsporen van haar vader, die eveneens in Wales naar school ging. Nadat de prinses haar diploma vorig jaar had gehaald, nam ze een tussenjaar.

“Beetje reizen, werken en van alles”, zei de inmiddels 19-jarige Alexia vooraf over haar plannen. Wat ze precies heeft gedaan, is niet bekend. Wel ondernam Alexia in september haar eerste werkbezoek in Rotterdam, waar ze een schip doopte.

De Rijksvoorlichtingsdienst maakte vrijdag bekend dat Alexia aan de University College Londen gaat studeren. Eind september begint ze de bachelor Science & Engineering for Social Change.