Alexia voelt zich beperkter in leven dan leeftijdsgenoten

Prinses Alexia heeft het gevoel dat zij niet alles kan doen en laten zoals haar leeftijdgenoten. De prinses zei tijdens het persgesprek na de zomerfotosessie op Paleis Huis ten Bosch dat ze zich “heel beperkt” voelt, omdat mensen altijd een camera bij zich hebben.

“Het is wel deel van deze tijd dat iedereen een camera heeft en alles kan filmen of foto’s kan maken en op social media kan zetten”, aldus Alexia. De 18-jarige prinses begrijpt wel dat het interessant is. “Maar ik voel me er wel heel beperkt door. En ik heb het gevoel dat ik niet kan doen en laten wat ik wil zoals leeftijdsgenoten. Omdat ik de angst heb dat dat allemaal op social media gaat.”

Haar oudere zus Amalia herkent dat. “Je moet gewoon wat vaker nadenken. Je hebt wel lol met je vrienden, maar op een andere manier of geeft er een andere invulling aan”. Ze zei verder het heel waardevol te vinden om vrienden om haar heen te hebben die dat ook begrijpen. “En die ons ook daarin beschermen en zoveel meedenken als kan op zo een moment.”