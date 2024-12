Amanda Holden: Charles en Camilla gaan weer hondje adopteren

Amanda Holden zegt dat koning Charles en koningin Camilla van plan zijn om opnieuw een hondje te adopteren. Dat zei ze in een interview met de Britse krant The Sun. Jack Russell Beth, het hondje van het koninklijk paar, overleed in november. Beth had een ongeneeslijke tumor.

Holden presenteert de Royal Variety Performance, een variétéshow die jaarlijks op televisie wordt uitgezonden, en raakte in gesprek met Charles. “Camilla is beschermvrouw van Battersea Cats and Dogs Home en ik ben ambassadrice”, vertelde het Britain’s Got Talent-jurylid. Camilla heeft Beth, samen met haar andere hond Bluebell, uit dit asiel gered. Beth was vastgebonden aan een lantaarnpaal toen het asiel haar vond.

“We hadden het over het asiel en Charles zei dat ze zeker weer een hondje uit het asiel gaan redden. Ook zei hij dat het verlies van Beth heel verdrietig was”, aldus Holden.

Ze prees de Britse monarch ook omdat hij de tijd nam om met iedereen een praatje te maken en daarbij de hele zaal afging.