American footballspeler Travis Kelce vond prins William ‘zo cool’

Travis Kelce heeft een boekje opengedaan over zijn ontmoeting met de Britse prins William. De American footballspeler ontmoette de prins vorige week vrijdag bij het concert van Taylor Swift op Wembley. “Hij was zo cool”, zei de vriend van de zangeres in zijn podcast New Heights, die hij samen met zijn broer Jason Kelce maakt.

“Hij was de coolste motherfucker”, zei Travis over de zoon van koning Charles. De prins was samen met zijn kinderen George en Charlotte bij het concert van Swift, en het gezelschap maakte samen een selfie die op sociale media werd gedeeld. “Het was heel leuk om ze te ontmoeten”, vond Kelce. Hij wist aanvankelijk niet hoe hij zich moest gedragen. “Ik wist niet zeker of ik nou voor ze moest buigen, of dat ik als een Amerikaanse idioot hun hand kon schudden”, aldus Kelce. Hij zei ook dat William “heel oprecht en heel cool” was.

Volgens oudere broer Jason was William “fantastisch”, maar was het nog leuker om prinses Charlotte te ontmoeten. “Ze was zo ontzettend schattig.”

Swift gaf afgelopen weekend drie shows in Londen in het kader van haar Eras Tour. In augustus geeft de zangeres nog een reeks optredens in het Verenigd Koninkrijk.