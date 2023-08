Jordaanse koning wil roken onder jongeren verder terugdringen

De Jordaanse koning Abdullah (61) heeft maandag tijdens een bijeenkomst in Amman een oproep gedaan voor een hernieuwde aanpak in de strijd tegen roken. Hij is vooral bezorgd over de groep jonge rokers in zijn land, meldt het hof op X.

Abdullah liet weten dat de strijd tegen roken prioriteit heeft, temeer ook om roken onder schoolgaande jongeren te voorkomen. Bij de ontmoeting, in het Al Husseiniya Palace in de hoofdstad, waren de premier en verschillende ministers aanwezig. Onderwijsminister Azmi Mahafzah beloofde dat speciale handhavers komend studiejaar strenger gaan toezien op naleving van het rookverbod op scholen en universiteiten.

De koning riep ook op om het aantal campagnes tegen roken op te voeren, waardoor de mogelijke schadelijke gevolgen van roken beter onder de aandacht komen.