Kroonprins Koeweit praat met Sunak over defensie en handel

De kroonprins van Koeweit, sjeik Meshal Al Ahmad Al Sabah, sprak dinsdag in Londen met de Engelse premier Rishi Sunak. De 51-jarige troonopvolger kwam maandag in het land aan voor de jubileumviering van zijn handelskantoor, dat zich zeventig jaar geleden vestigde in de Engelse hoofdstad. Verder sprak hij met Sunak ook over de verschillende betrekkingen tussen beide landen, meldt staatspersbureau KUNA.

Handel, investeringsstromen en ook defensie kwamen onder meer aan bod tijdens het gesprek. De 43-jarige Britse regeringsleider gaf aan “erg verheugd te zijn” om het met de kroonprins te hebben over “hoe de samenwerking tussen beide landen economisch gezien, maar ook op het gebied van veiligheid nog meer versterkt kan gaan worden”. Vorige week bracht buitenlandminister James Cleverly een bezoek aan Koeweit, waar hij met defensie- en veiligheidsofficials sprak.

Een ander praktisch punt dat eerder werd afgesproken en dinsdag weer ter sprake kwam, is het vergemakkelijken van reizen naar het Verenigd Koninkrijk voor inwoners van Koeweit en andere landen in de Golfregio. Dat kan met ingang van oktober goedkoper en makkelijker via een daarvoor ingericht onlineportaal.