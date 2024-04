Pieter van Vollenhoven ontvangt boek over gewapende burgermacht

Pieter van Vollenhoven neemt op 14 mei op Legerplaats Harskamp in Ede het eerste exemplaar van het boek Voor Huis en Haard in ontvangst. Het boek van Wim de Natris, Wim Maas en Fred Warmer gaat over de geschiedenis van de gewapende burgermacht Vrijwillige Landstorm 1914-1940.

De Vrijwillige Landstorm kwam in 1914 tot stand op initiatief van een aantal particuliere verenigingen die collectief wilden toetreden tot de krijgsmacht. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werd op 15 april 1948 de Nationale Reserve opgericht. In 1983 kreeg deze de officiële korpsstatus met de uitreiking van het korpsvaandel door toenmalig koningin Beatrix. Hiermee werd de band met zijn voorganger, de Vrijwillige Landstorm, bevestigd.

Van Vollenhoven krijgt na de boekpresentatie een rondleiding en uitleg over de Historische Collectie van het Korps Nationale Reserve.