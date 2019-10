Margareta, de bewaarder van de Roemeense kroon, en haar man prins Radu bereiden zich dit weekeinde intensief voor op hun werkbezoek aan Nederland komende week. “Door onze aanwezigheid proberen we de bilaterale relaties tussen onze landen te consolideren op fundamentele gebieden zoals onderwijs, gezondheid, sociale verantwoordelijkheid, economie, defensie, diplomatie en cultuur”, stelde Margareta in een schriftelijk interview met ANP.

Margareta staat sinds het overlijden van haar vader koning Mihai in 2017 aan het hoofd van het niet regerende maar in eigen land wel invloedrijke koningshuis. “Voor ons is dit bezoek ook heel bijzonder omdat het het bezoek van weerspiegelt van mijn vader aan Nederland in 2002, toen hij pleitte voor de toetreding van Roemenië tot de NAVO. Net als hij zal ik een toespraak houden bij het Clingendael Instituut. Dit keer over de EU vanuit een Roemeens perspectief.”

Prins Radu had zaterdag een ontmoeting met de Nederlandse ambassadeur in Roemenië, Roelof van Ees, waarin tal van aspecten van het woensdag beginnende driedaagse bezoek aan de orde kwamen. Het Roemeense paar gaat onder meer naar het Rode Kruis, de Nederlandse Defensie Academie en het Internationaal Gerechtshof. Ook heeft Margareta een ontmoeting met de Roemeense gemeenschap in Nederland en met het bedrijfsleven.