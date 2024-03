Reden uitstel staatsbezoek Vietnam lijkt nieuws rondom president

Het staatsbezoek aan Vietnam is vermoedelijk uitgesteld door het mogelijke vertrek van president Vo Van Thuong. De Communistische Partij in Vietnam heeft ingestemd met het aftreden van de president, zo is woensdag bekendgemaakt. Vorige week meldde de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dat het staatsbezoek is uitgesteld op verzoek van de Vietnamese autoriteiten om “binnenlandse omstandigheden”, maar wat deze precies waren was niet duidelijk.

De regering meldt woensdag dat Thuong partijregels heeft geschonden en dat dit de publieke opinie negatief beïnvloedt. Het parlement moet donderdag nog officieel instemmen met zijn vertrek.

De RVD kan niet bevestigen of dit ook de daadwerkelijke reden voor het uitstel van het staatsbezoek is, dat van dinsdag tot en met vrijdag zou zijn. “We hebben niets toe te voegen aan het eerdere persbericht.” Daarmee doelt de RVD op de eerdere mededeling dat het bezoek om binnenlandse omstandigheden werd uitgesteld.

Personeelszaken

Vietnam gaf geen duidelijkheid over het uitstel van het koninklijk bezoek, maar in de laatste dagen werd wel gespeculeerd over een mogelijk aftreden van Thuong. De leden van het parlement ontvingen een brief waarin werd opgeroepen tot een “buitengewone vergadering” op 21 maart over “personeelszaken”.

Ook voor het koningspaar was het niet meteen duidelijk wat de reden voor het uitstel van het bezoek was. De koning zei vorige week bij zijn bezoek aan Badhoevedorp voor NLdoet te hopen “dat het op een ander moment door kan gaan”. “Ik ben in ieder geval blij dat de economische missie wel doorgaat en we zullen moeten horen wat de reden is.”