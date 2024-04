Langs de route die koning Willem-Alexander gaat lopen in Emmen staan al de eerste oranjefans. Dat is te zien op beelden van een ANP-fotograaf. Sommigen zijn gehuld in oranje kleding, hebben hoedjes op en dragen vlaggetjes. Er is ook al veel politie op de been.

Het lijkt erop dat de dag in Emmen droog en zonnig is begonnen, maar in de middag worden er buien verwacht.