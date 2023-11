Sheikha Moza van Qatar voert rondetafelgesprek over Gazastrook

Sheikha Moza bint Nasser heeft zondag in de Qatarese hoofdstad Doha een rondetafelgesprek geleid over de nijpende humanitaire situatie in de Gazastrook, meldt staatspersbureau QNA. De 64-jarige moeder van de emir van Qatar, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, deed dit vanuit haar rol als voorzitster van welzijnsorganisaties Qatar Foundation en Education Above All Foundation.

Het gesprek ging over onder meer hoe humanitaire hulp aan Palestijnen in de Gazastrook het beste geboden kan worden. Onder de tafelgasten was ook een afvaardiging van Sidra Medicine, een ziekenhuis uit de hoofdstad dat gespecialiseerd is in medische hulp aan kinderen en vrouwen.

Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas bestaat er, met name door de volledige blokkade die kort na 7 oktober werd afgekondigd, een schrijnend tekort aan essentiële hulpgoederen. Sinds een aantal weken wordt dagelijks weer mondjesmaat hulp in het gebied toegelaten.