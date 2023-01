Aruba verwelkomt prinses Amalia, Willem-Alexander en Máxima

Na een dagje rust staan er weer een hoop activiteiten op de planning voor prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Het gezelschap komt maandagochtend lokale tijd aan op Aruba. Het land is de tweede bestemming voor de Oranjes tijdens de kennismakingsreis van prinses Amalia met het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De planning van het begin van de dag staat vol officiële ontmoetingen. De maandagochtend wordt afgetrapt met een welkomstceremonie op het Wilhelminaplein, gevolgd door een ontmoeting met gouverneur Alfonso Boekhoudt, de ministerraad, minister-president Evelyn Wever-Croes en de Staten: de vertegenwoordiging van het Arubaanse volk.

Later op de dag maken de officiële ontmoetingen plaats voor een stukje Arubaanse cultuur. In de stad San Nicolas is op een middelbare school een voorstelling over Boy Ecury, een Arubaans-Nederlandse verzetsheld, te zien. Daarna maken Amalia en het koningspaar een wandeling langs verscheidene muurschilderingen, gaan ze langs het Industriemuseum en is er een straatoptreden met onder meer breakdance, spoken word en een carnavalsoptreden door jongeren.

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor het koninklijk bezoek waren zondag op Aruba al in volle gang. De Nederlandse vlaggen hingen uit, door de straten galmden geluiden van de laatste repetities van de betrokken artiesten en hotels informeerden hun gasten dat een deel van de stad is afgesloten tijdens het bezoek op 30 en 31 januari.

Van 27 januari tot en met 9 februari maakt de 19-jarige prinses Amalia als troonopvolgster kennis met het Caribisch deel van Nederland. De prinses en haar ouders begonnen op Bonaire en gaan vanaf daar naar Aruba. Dan volgen Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Op Aruba wonen zo’n 107.000 mensen. Het land – Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn landen, Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn bijzondere gemeenten – is daarmee na Curaçao het eiland met de meeste inwoners. Op Curaçao wonen ruim 150.000 mensen.