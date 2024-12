Charles bij kerstevenement van eigen foundation

De Britse koning Charles heeft vrijdagmiddag het jaarlijkse evenement Crafts at Christmas bijgewoond, dat wordt georganiseerd door The King’s Foundation. Het evenement vond plaats in de tuin Highgrove Gardens in het plaatsje Tetbury in het zuidwesten van Engeland.

De 76-jarige monarch ontmoette studenten en docenten van verschillende opleidingsprogramma’s die The King’s Foundation faciliteert, zoals houtbewerking, weven en borduren. Tijdens zijn bezoek bekeek Charles onder meer zelfgemaakte sieraden, kerstballen en schilderijen. Ook bekeek de koning een optreden van een rockkoor. Daarna ging hij met de koorleden in gesprek.

The King’s Foundation is een liefdadigheidsorganisatie die Charles in 1990 oprichtte. Destijds was hij nog de prins van Wales. De missie van de stichting is het bevorderen en versterken van gemeenschappen. De stichting biedt jaarlijks opleidingen aan bijna 15.000 studenten.