Prins Andrew verbrak banden met vertrouweling na zorgen overheid

Prins Andrew zegt dat hij het contact met een vermeende Chinese spion heeft verbroken nadat de overheid zorgen over zijn relatie met de man had geuit. Dat heeft het kantoor van de hertog van York in een verklaring aan Britse media laten weten. Eerder werd bekend dat de Chinese zakenman, die wordt aangeduid als H6, niet meer het Verenigd Koninkrijk in mag.

H6 zou een behoorlijk nauwe band met Andrew hebben opgebouwd. De man was zelfs eens uitgenodigd op de verjaardag van de broer van koning Charles. Maar volgens zijn kantoor zou Andrew nooit gevoelige zaken hebben besproken met de zakenman die ervan wordt beschuldigd een Chinese spion te zijn. “De hertog van York heeft al het contact met de persoon verbroken nadat er zorgen waren geuit. De hertog ontmoette de persoon via officiële kanalen, waarbij nooit iets van gevoelige aard werd besproken”, staat in de verklaring die Andrews kantoor deelde. “Hij kan verder geen commentaar geven op zaken die te maken hebben met de nationale veiligheid.”

Volgens de BBC wil Buckingham Palace geen commentaar geven, omdat Andrew geen werkend lid van de koninklijke familie is. De hertog van York moest in 2022 een deel van zijn titels inleveren.