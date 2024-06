Astrid aangekomen voor vierdaags bezoek aan Oslo

De Belgische prinses Astrid is maandag aangekomen in de Noorse hoofdstad Oslo. De jongere zus van koning Filip is daar vier dagen voor een economische missie.

Astrid wordt tijdens haar verblijf vergezeld door vertegenwoordigers van de academische wereld en 260 Belgische bedrijven. Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, de minister-president van Vlaanderen, de vicepresident van Wallonië en de Brusselse staatssecretaris voor Buitenlandse Handel zijn aanwezig. De prinses spreekt in Oslo over thema’s als hernieuwbare energie, circulaire economie en life sciences.

Op Instagram deelt het Belgische hof foto’s van Astrid in Oslo. Zo is te zien hoe ze met mensen in gesprek gaat en in een grote zaal aandachtig naar een toespraak luistert.