Australische activisten verkopen merchandise voor bezoek Charles

De antimonarchistische beweging in Australië heeft een campagne gestart in aanloop naar het aanstaande bezoek van koning Charles aan het land. De Australische Republikeinse Beweging (ARM) omschrijft daarin het bezoek van Charles als “afscheidstour” van de Britse monarchie.

De republikeinen verkopen ook merchandise als posters en T-shirts. Daarop worden koning Charles, koningin Camilla en prins William afgebeeld als ouder wordende rocksterren. “Zwaai de koninklijke heerschappij uit”, staat ook op de merchandise.

Koning Charles is ook staatshoofd van Australië. De ARM vindt al jaren dat Australië een republiek moet worden. Afgelopen weekend werd bekend dat er briefcontact is geweest tussen de koning en de antimonarchistische beweging. De koning stelde daarin dat het aan de inwoners van Australië is of het land een republiek wordt, of een constitutionele monarchie blijft.

Charles en Camilla brengen van 18 tot en met 26 oktober een bezoek aan Australië en Samoa. Het is het eerste bezoek van een zittend monarch aan het land in meer dan tien jaar.