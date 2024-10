Australische senator met kritiek op koning Charles stapt niet op

De Australische inheemse senator die maandag in het parlement fel uithaalde naar koning Charles, denkt er niet aan om op te stappen. “Het enige wat ik wil is gerechtigheid”, zei Lidia Thorpe tegen Radio National. En: “Ik blijf hier nog drie jaar zitten. Dus wen er allemaal maar aan dat ik jullie de waarheid vertel.”

Thorpe riep vlak na een toespraak van Charles in het parlement van Canberra onder meer “dit is niet jouw land, je bent niet mijn koning”. Ook zei de onafhankelijke politicus “geef ons ons land terug, geef ons terug wat je van ons gestolen hebt” en ze beschuldigde Europese kolonisten van genocide. Ze werd tijdens haar verbale aanval weggevoerd.

De Australische oppositieleider Peter Dutton vindt dat Thorpe moet opstappen na haar uitval, andere politici overwogen een motie van wantrouwen tegen haar uit te spreken, meldt The Guardian. Dat is nog niet gebeurd.

Thorpe

Thorpe bood later wel haar excuses aan voor een cartoon die op haar Instagram verscheen en waarop te zien was hoe koning Charles werd onthoofd. Ze zei dat een personeelslid dat beeld zonder haar toestemming had geplaatst en veroordeelde “iedere vorm van geweld”.

Australië was vanaf het eind van de 18e eeuw tot het begin van de 19e eeuw een Britse kolonie. In die tijd werden duizenden Aboriginals vermoord en hele gemeenschappen verdreven. Het land werd onafhankelijk in 1901, maar is nooit een volwaardige republiek geworden. Koning Charles is het huidige staatshoofd en bezoekt samen met koningin Camilla het land.