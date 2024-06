Automaten metro Glasgow accepteren biljetten met Charles nog niet

De nieuwe bankbiljetten met het portret van koning Charles kunnen nog niet overal worden gebruikt. In de Schotse stad Glasgow worden de biljetten, die woensdag in roulatie kwamen, niet geaccepteerd door ticketautomaten van de metro.

“Let op, onze ticketautomaten kunnen geen nieuwe bankbiljetten met koning Charles accepteren”, liet Glasgow Subway in een bericht weten. “Als je ermee wil betalen, ga dan naar de kassa.” Het is nog niet bekend wanneer mensen wel met de nieuwe biljetten bij ticketautomaten kunnen betalen.

Naar verwachting zullen aanvankelijk maar weinig mensen het probleem hebben dat hun biljetten met Charles worden geweigerd bij de automaten. De bestaande biljetten met koningin Elizabeth blijven in circulatie tot ze vervangen moeten worden. De biljetten met Charles worden geleidelijk in omloop gebracht en zullen daarom nog vrij zeldzaam zijn in het alledaagse betalingsverkeer. Het gebruik van contant geld is bovendien in de afgelopen jaren flink afgenomen.