BBC: Andrew moet zelf voor koninklijke villa betalen of verhuizen

Prins Andrew moet zelf de kosten voor het onderhoud en de beveiliging van het landhuis de Royal Lodge in Windsor gaan betalen als hij daar in de toekomst wil blijven wonen, meldt de BBC.

Andrew verblijft sinds 2004 in de Royal Lodge, nadat hij het monumentale pand had overgenomen van de moeder van koningin Elizabeth. Zij woonde van 1952 tot haar dood in 2002 in het dertig kamers tellende pand. Andrew tekende het jaar erna een leasecontract waardoor hij er 75 jaar aanspraak op zou mogen maken en investeerde destijds zelf 7,5 miljoen pond om het verblijf te renoveren.

Volgens de BBC kan Andrew tijdens de resterende periode echter niet volledig aanspraak blijven maken op financiële steun vanuit het koninklijk huis, waarmee zijn broer koning Charles de druk zou opvoeren om Andrew te laten verhuizen in de toekomst. Volgens anonieme bronnen die de Britse omroep opvoert zouden financiële overwegingen hier de reden voor zijn, niet een vermeende familieruzie.

De relatie tussen prins Andrew en de rest van de koninklijke familie staat onder spanning sinds naar buiten kwam dat hij bevriend was met Jeffrey Epstein, die jonge vrouwen ronselde en stelselmatig misbruikte op onder meer zijn privé-eiland. In gerechtelijke documenten over de inmiddels overleden investeerder wordt beweerd dat er op dat eiland sekstapes zijn gemaakt van onder anderen Andrew. Ook werd hij door een slachtoffer van Epstein beschuldigd van seksueel misbruik. Met haar trof hij in 2022 een schikking, ook al heeft hij de aantijgingen altijd ontkend.