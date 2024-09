BBC-presentator stopt na aanklachten met werk King’s Foundation

BBC-presentator Jay Blades heeft zijn werk neergelegd voor de King’s Foundation, de liefdadigheidsinstelling van de Britse koning Charles. Dat melden Britse media zondag op basis van een korte verklaring van de Foundation.

De 54-jarige Blades was sinds 2017 werkzaam als presentator van het populaire BBC-programma The Repair Shop. Vrijdag werd bekend dat de Britse tv-ster is aangeklaagd voor wangedrag. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan “controlerend en dwingend gedrag” en verscheen daarvoor vrijdag voor de rechter. De BBC heeft de serie voorlopig opgeschort.

In het programma proberen professionele ambachtslieden uit het hele land familie-erfstukken te herstellen. Blades kreeg in 2021 een hoge koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Member of the Order of the British Empire (MBE). Dit gebeurde in hetzelfde jaar dat koning Charles te gast was in het programma van de Britse omroep.