Beatrix in februari bij 450e verjaardag Universiteit Leiden

Prinses Beatrix is op vrijdagmiddag 7 februari aanwezig bij de dies natalisviering van de Universiteit Leiden. De opleiding bestaat dit jaar 450 jaar en dit heuglijke feit wordt gevierd in de Pieterskerk in de Sleutelstad.

Het thema van het negentigste lustrum is De Tijd Vooruit. “Al sinds 1575 houden we immers onze blik gericht op de toekomst”, zegt de universiteit hier zelf over. Op het verjaardagsprogramma staan onder meer de diesoratie over academische vrijheid, voorgelezen door rechtshistoricus Egbert Koops, de uitreiking van drie eredoctoraten en een optreden van rapper Jon Chase en zangeres Celesta da Vinci. Historicus Pieter Slaman test vervolgens de kennis van de genodigden over de universiteit.

Het programma wordt traditioneel afgesloten met het zingen van het Wilhelmus en een gezamenlijke toost op de verjaardag. Hierna gaat prinses Beatrix, die zelf aan de universiteit heeft gestudeerd, met een aantal genodigden in gesprek.