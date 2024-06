Beëdiging kabinet-Schoof live op televisie te zien

De beëdiging van het nieuwe kabinet door koning Willem-Alexander is dinsdag live via televisie te volgen. De rechtstreekse uitzending op NPO 1 wordt gepresenteerd door Mark Visser, meldt de NOS.

De ceremonie vindt plaats op Paleis Huis ten Bosch en wordt afgesloten met de bordesfoto. Het wordt de derde keer dat de koning een nieuw kabinet beëdigt.

Dinsdagavond introduceert de NOS alle nieuwe bewindslieden in een speciale uitzending. In het Catshuis in Den Haag interviewen Saïda Maggé en Xander van der Wulp minister-president Dick Schoof en de vice-premiers Fleur Agema (PVV), Sophie Hermans (VVD), Eddy van Heijum (NSC) en Mona Keijzer (BBB).