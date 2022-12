België bereikt geen akkoord over excuses koloniale verleden

De Belgische politiek heeft geen akkoord bereikt over excuses aan de Afrikaanse landen Congo, Burundi en Rwanda voor het Belgische koloniale verleden daar. Sommige partijen en het koninklijk paleis vinden verontschuldigingen door het parlement voor de wandaden van het koloniale regime een stap te ver.

Daarmee is het werk van ruim twee jaar van een speciale commissie van het parlement over het koloniale verleden op een mislukking uitgedraaid, constateren Vlaamse media. “Het doel was klaarheid te scheppen, lessen te trekken voor de toekomst en aanbevelingen te formuleren voor verzoening en herstel”, aldus de teleurgestelde commissievoorzitter Wouter De Vriendt.

Volgens VRT Nieuws zou hij via partijvoorzitters signalen hebben ontvangen dat met excuses een rode lijn zou worden overschreden. “Ik heb vernomen dat er vanuit het koninklijk paleis een grote gevoeligheid werd gesignaleerd omtrent de excuses”, aldus De Vriendt. Het paleis heeft nog niet gereageerd op de beweringen.

Verder leeft bij de liberale regeringspartijen Open VLD en MR de angst dat verontschuldigingen de deur naar herstelbetalingen wijd openzetten. De liberalen zouden liever een spijtbetuiging van de koning zien, zoals koning Filip in juni deed tijdens zijn bezoek aan Congo.