Belgisch koningspaar brengt in maart staatsbezoek aan Zuid-Afrika

Koning Filip en koningin Mathilde van België brengen van 22 tot en met 27 maart een staatsbezoek aan Zuid-Afrika. Samen met onder anderen de minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib, reizen ze af naar het land.

Op de website van het Belgisch koningshuis staat dat het programma bestaat uit verschillende culturele, academische en economische bezoeken en activiteiten. Het gezelschap bezoekt de steden Pretoria, Johannesburg en Kaapstad.

Het is het eerste staatsbezoek van het Belgisch koningspaar van dit jaar dat is aangekondigd. Vorig jaar waren Filip en Mathilde ook al in Afrika, in Congo. Tijdens die reis maakte de koning, tot teleurstelling van sommigen, geen excuses voor het brute Belgische koloniaal bewind. Wel betuigde de vorst zijn “diepste spijt” en erkende hij dat het Belgische bestuur was gebaseerd op “uitbuiting en overheersing” en op “discriminatie en racisme”.