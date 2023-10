Belgisch koningspaar ‘in schok’ na aanslag Brussel

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben via sociale media geschrokken gereageerd op de dodelijke aanslag maandagavond in Brussel.

“We zijn in schok door de schietpartij die onze hoofdstad vanavond heeft getroffen”, schrijft het paleis namens Filip en Mathilde. “Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de slachtoffers, hun familie en dierbaren. We steunen de veiligheidsdiensten die momenteel alles in het werk stellen om de dader op te sporen.”

Bij de aanslag kwamen twee Zweden, mogelijk voetbalsupporters, om het leven. De dader wist te ontkomen.