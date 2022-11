Belgische koninklijke familie bijna compleet bij begin Koningsdag

Een bijna complete koninklijke delegatie bestaande uit koning Albert, koningin Paola, prinses Astrid, prins Lorenz, prins Laurent en prinses Claire arriveerde dinsdag bij de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Dit ter ere van Koningsdag in België. Grote afwezige was prinses Delphine, de buitenechtelijke dochter van koning Albert.

De familie kwam naar de kathedraal om te luisteren naar de hymne Te Deum en kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van het bisdom Mechelen-Brussel. Koning Filip en koningin Mathilde en hun vier kinderen woonden de plechtigheid niet bij, omdat de traditie wil dat de Belgische koning de dag die in zijn teken staat niet viert.