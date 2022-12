Belgische koninklijke familie zonder oudste zoon bij kerstconcert

De Belgische koninklijke familie kon dinsdagavond voor het eerst in jaren weer publiek uitnodigen voor het jaarlijkse kerstconcert op het koninklijk paleis in Brussel. Met het kerstconcert wilden koning Filip en koningin Mathilde iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het goede verloop van hun activiteiten in het afgelopen jaar.

Prinses Elisabeth was speciaal voor het concert teruggekomen naar België. De 20-jarige prinses brengt de meeste tijd door in Oxford, waar zij studeert. Gabriël, de oudste zoon van Filip en Mathilde, was de grote afwezige. Volgens Belgische media zit de 19-jarige deze week op internaat op de Koninklijke Militaire School in Brussel, waar hij dit jaar aan zijn legeropleiding is begonnen.

De andere twee kinderen van Filip en Mathilde waren wel aanwezig. De 14-jarige Eléonore verscheen in dezelfde jurk die prinses Amalia droeg tijdens de fotosessie van de koninklijke familie in juni. Ook prins Laurent en prinses Claire waren toeschouwer bij het concert.

Tijdens het concert werden composities van Corelli, Vivaldi en Gruber uitgevoerd, onder leiding van dirigent Bart Van Reyn. Het kerstconcert wordt op eerste kerstdag uitgezonden op verschillende Belgische tv-zenders.