Filip en Gabriël naar Frans-Guyana voor lancering ruimtesonde

Koning Filip en zijn zoon prins Gabriël vliegen dinsdag naar Frans-Guyana. De twee reizen daarheen om de lancering van een ruimtesonde bij te wonen vanaf de ruimtebasis Kourou van de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA). Het is de eerste keer dat de Belgische vorst tijdens een officieel bezoek naar het buitenland wordt vergezeld door de 19-jarige Gabriël.

Op woensdag gaan de koning en de prins alvast langs bij de locatie van ESA. Daar zullen ze onder meer een kijkje nemen bij het lanceerplatform en de Ariane 5-draagraket. De Belgische koning staat bekend als een groot liefhebber van de ruimtevaart. Zo was hij in 1992 bij het vertrek van Dirk Frimout, de eerste Belg in de ruimte. Onlangs ontmoette Filip ook Raphaël Liégeois, de nieuwe Belgische astronaut.

De sonde van de ESA moet donderdagochtend (lokale tijd) worden gelanceerd. De nieuwe missie heet Juice, een afkorting van Jupiter Icy Moons Explorer. Het onbemande ruimtevaartuig gaat onderzoeken of er leven mogelijk is op drie manen die rond Jupiter draaien. Die manen heten Ganymedes, Callisto en Europa. In 2031 komt de sonde bij Jupiter en in 2034 vliegt hij door naar de maan Ganymedes, waar de missie ook zal eindigen. Als alle brandstof aan boord op is moet de sonde daar in 2035 inslaan.

Of de lancering donderdag doorgaat, is overigens nog niet helemaal zeker. Météo France voorspelt voor donderdag namelijk onweer voor Frans-Guyana. Bij ongunstige omstandigheden wordt de lancering uitgesteld. Persbureau Belga schrijft dat koning Filip eventueel een dag langer in Frans-Guyana blijft.