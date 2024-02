Filip en Mathilde bezoeken Europol in Den Haag

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde gaan dinsdag naar Europol in Den Haag. Ze praten onder meer met Belgen die bij het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie werken.

Annelies Verlinden, de minister van Binnenlandse Zaken van België, vergezelt het paar. Het koningspaar leert tijdens het bezoek over de werkzaamheden van Europol.

Europol, een samenvoeging van European Police Office, is een multinationale onderzoeksorganisatie en het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie. De dienst helpt bij het voorkomen en bestrijden van zware georganiseerde misdaad, cybercriminaliteit en terrorisme. Het hoofdkantoor van de dienst is in Den Haag gevestigd.