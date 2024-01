Filip en Mathilde bij jaarlijkse bijeenkomst World Economic Forum

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zijn dinsdag in Zwitserland. Het Belgische koningspaar is daar voor de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos, dat dit jaar het thema ‘rebuilding trust’ heeft.

Filip en Mathilde zijn van de partij in het Belgium House, waar ze onder meer een receptie bijwonen. Rond die receptie ontmoeten zij ondernemer en filantroop Bill Gates en aansluitend nemen ze op uitnodiging van de Duitse ingenieur en econoom Klaus Schwab deel aan een diner.

De komende dagen heeft Filip nog verschillende ontmoetingen en woont hij sessies bij over een “zekere, duurzame en rechtvaardige energiebevoorrading”, aldus het Belgische hof. Ook is hij aanwezig bij verschillende toespraken. Koningin Mathilde heeft in haar rol als pleitbezorgster van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties bilaterale gesprekken met vertegenwoordigers van diverse landen. Ook is ze voorzitter van een rondetafelgesprek over mentaal welzijn en ontmoet ze een aantal sociale ondernemers van de Schwab Foundation.

Filip en Mathilde zijn niet de enige koninklijke aanwezigen in Davos. Ook koningin Máxima is de komende dagen bij het World Economic Forum. Als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) gaat zij in Davos gesprekken voeren met onder meer ontwikkelingsorganisaties en ambassadeurs.