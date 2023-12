Filip en Mathilde brengen kerstbezoek aan ouderen

Koning Filip en koningin Mathilde van België hebben donderdag een bezoekje gebracht aan Chaudfontaine. Het koningspaar ging daar langs bij ouderen in het verzorgingstehuis Françoise Schervier voor een kerstbezoek.

Bij aankomst werden Filip en Mathilde welkom geheten door kinderen met kerstmutsjes op. In het tehuis werden de koning en koningin bijgepraat over de manier waarop het een nieuw thuis biedt aan ouderen. Zij ontmoetten de bewoners en hun familieleden en ook was er een optreden van het koor Melting Potes. Verder spraken Filip en Mathilde met enkele personeelsleden en vrijwilligers.

Het rusthuis werkt met de Montessorimethode waardoor de ouderen betrokken worden bij activiteiten, zo schrijft het Belgische hof. Op die manier behouden zij een gevoel van controle en hebben zij een plaats en rol binnen de gemeenschap.