Filip en Mathilde houden nieuwjaarsreceptie

De Belgische koning Filip en zijn vrouw Mathilde hebben donderdag een nieuwjaarsreceptie gehouden in het Koninklijk Paleis van Brussel. Dat meldt het Belgische koninklijk huis onder meer op sociale media.

“De koning en de koningin ontvangen de hoofden van de diplomatieke zendingen die geaccrediteerd zijn in Brussel, voor een Nieuwjaarsreceptie in het Koninklijk Paleis”, luidt het bericht. Op foto’s, die via onder meer Twitter zijn gedeeld, is te zien dat het stel veel handen schudt.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima houden volgende week nieuwjaarsontvangsten. Die vinden plaats in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Komende dinsdag is de traditionele nieuwjaarsontvangst voor Nederlandse genodigden, de dag erop is de ontvangst voor buitenlandse diplomaten en vertegenwoordigers van in Nederland gevestigde internationale organisaties.