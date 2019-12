Koning Filip van België en zijn vrouw Mathilde brengen ook dit jaar weer een kerstbezoek aan een sociale instelling. Deze keer kan opvangcentum Les Sauverdias in Namen zich opmaken voor koninklijk bezoek.

Les Sauverdias staat zeven dagen per week klaar voor mensen in nood, kansarmen, mensen die in eenzaamheid leven en mensen die risico lopen door de mazen van het sociaal of economisch vangnet te glippen. Bezoekers kunnen er een maaltijd of kleding krijgen of een douche nemen. Eenzaamheid wordt bestreden met een goed gesprek.

Filip en Mathilde nemen volgende week donderdag een kijkje in het opvangcentrum. Het koningspaar bezoekt een werkvergadering, schuift aan voor de lunch en ontmoet vrijwilligers.

Het sociaal kerstbezoek van het Belgische koningspaar is inmiddels traditie. Vorig jaar gingen Filip en Mathilde in de week voor Kerstmis langs bij een zorginstelling voor senioren in Schaarbeek.