Filip en Mathilde praten in West-Vlaanderen over brexit

Voor de Belgische koning Filip stond er woensdag even geen politiek op de agenda. Na dagen waarin verschillende politieke kopstukken langskwamen op het paleis ging hij nu zelf op pad. Samen met zijn vrouw koningin Mathilde bezocht Filip de provincie West-Vlaanderen.

Het koningspaar ging in Pittem, waar zich enkele tientallen mensen hadden verzameld om het koningspaar te zien, onder meer om de tafel met enkele West-Vlaamse ondernemers. Onderwerp van gesprek was onder meer de impact van de brexit. “Wij zijn erg benieuwd naar wat jullie denken over de brexit”, zo zei de vorst volgens Belga. De CEO’s uitten tegenover Filip en Mathilde hun bezorgdheid maar zien ook kansen.

Eerder was het koningspaar in Ruiselede voor een bezoek aan het penitentiair landbouwcentrum, waar gevangenen zich kunnen voorbereiden op hun terugkeer naar de maatschappij. Filip sprak er met gedetineerden. Daarna gingen ze langs bij Piano’s Maene, een familiebedrijf en één van de grootste pianobedrijven in Europa.