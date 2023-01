Filip en Mathilde voor het eerst samen op herdenkingsmunt

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde schitteren samen op de gouden munt die is ontworpen voor de vijftigste verjaardag van Mathilde. Volgens de Koninklijke Munt van België (KMB) is dat een primeur, niet eerder waren de portretten van het koningspaar samen te zien op een gouden herdenkingsmunt.

Op de ene kant van de munt staat een profiel van koningin Mathilde. Naast het portret staan het getal 50 en haar monogram, een M met een kroon erboven, op de munt. Op de andere zijde staat Filip. Naast het profiel van de koning is ook de naam van België in drie talen te lezen.

Om een herdenkingsmunt in bezit te krijgen, moeten mensen wel in de buidel tasten. De munt, waar 2500 exemplaren van worden geslagen, kost 159 euro. Het goudstuk wordt verpakt in een luxueuze etui en een certificaat van echtheid.

Mathilde vierde op 20 januari haar vijftigste verjaardag. Voor de gelegenheid werd ook een speciale postzegel uitgegeven.