Filip spreekt met studenten over uitbouwen ondernemingen

De Belgische koning Filip heeft dinsdag een bezoek gebracht aan DO!, een expertisecentrum voor ondernemerschap aan de universiteit van Gent. Het centrum ondersteunt studenten en onderzoekers met het uitbouwen van hun onderneming.

Op beelden die het Belgische hof via social media deelt, is te zien hoe Filip in gesprek gaat met meerdere ondernemers en studenten.

Een van hen liet zien hoe zijn zelf ontworpen duurzame en veilige e-step in zijn werk gaat. Toen de man in de toeter van de step kneep, lachte Filip om het harde geluid. Ook sprak de Belgische vorst onder meer met mensen die duurzaam wasmiddel verkopen.