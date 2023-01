Filip waarschuwt in nieuwjaarstoespraak voor drugscriminaliteit

De Belgische koning Filip heeft in een nieuwjaarstoespraak zijn zorgen geuit over geweld in de samenleving. In de troonzaal van het Koninklijk Paleis stond de Belgische monarch onder meer stil bij de “steeds gewelddadiger drugscriminaliteit”.

Die drugscriminaliteit heeft ernstige gevolgen voor de samenleving en moet worden bestreden, vindt Filip. “Maar we moeten ook de oorzaken van verslaving aanpakken, meer investeren in preventie – en de jongeren beschermen tegen de valse beloften die hen door het nemen van drugs worden voorgespiegeld”, aldus Filip.

Ook de “ernstige verwerpelijke aanvallen op onze hulp- en politiediensten van de afgelopen weken en maanden” zijn reden voor zorgen bij de Belgische koning. “Wij mogen zulk gedrag niet tolereren en moeten ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt.” Volgens de koning is daarvoor op alle niveaus meer bewustwording nodig.

“In deze tijden van crisis heeft de overheid een grote verantwoordelijkheid”, zei Filip verder in zijn jaarlijkse toespraak voor de overheden van het land. “Het was niet makkelijk, maar ons land heeft de vele schokken van de afgelopen tijd, waarvan de meeste van buitenaf komen, goed doorstaan. Laten we hopen dat 2023 meer rust brengt, zodat we de nodige hervormingen sneller kunnen doorvoeren.”