Filip wenst Europese vertegenwoordigers gelukkig nieuwjaar

De Belgische koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde hebben dinsdag vertegenwoordigers van de Europese instellingen ontvangen voor een nieuwjaarsreceptie. Onder de aanwezigen was de nieuwe Eurocommissaris Wopke Hoekstra, die tot vorig najaar nog minister van Buitenlandse Zaken was.

Filip maakte in een korte toespraak zijn nieuwjaarswensen over aan de meer dan tweehonderd aanwezigen. Hij verwees daarin ook naar het roterend Europese voorzitterschap van België dat op 1 januari van start ging en dat volgens de koning nu al “op kruissnelheid” zit.

“Samen met onze regering en alle Belgische autoriteiten zien we het EU-voorzitterschap als een unieke gelegenheid om mensen samen te brengen en resultaat te boeken”, sprak Filip volgens persbureau Belga. “Overleg en consensus zoeken, maken deel uit van het Belgische DNA. We zullen deze troeven optimaal benutten en samen met jullie werken om de democratie, de welvaart en het menselijk welzijn te bevorderen, zowel in Europa als in de wereld.”

Later deze maand organiseert het Belgische koningspaar nog meer nieuwjaarsrecepties.